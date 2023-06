VIDEO JA GALERII ⟩ Raadil süttis virnastatud võsa ja maastik, leegid ulatusid kohati puude latvadeni

Päästeameti pressiesindaja Henrik Veenpere ütles, et põleng jäi siiski küllaltki väikesele alale. «Esialgsetel andmetel võis põlema minna puude vahel olnud suur oksahunnik ja puidurisu, mille tõttu leek nii intensiivseks kasvas. Politsei piirab liiklust ja turvab ümbruskonda. Sündmusel on kuus päästeautot ja kaks paakautot, pluss eritehnika. Tule leviku oht ei ole suur, olukord on stabiilne.»