Tartu külje all Tõrvandis on viimastel päevadel olnud väga kehv veesurve, mõnes asumis ei tulnud kolmapäeval kraanist tilkagi vett. Tartu Veevärgi juht selgitas, et surveprobleem tekkis kuumalainest tingitud veetarbimise tõusuga, mil mõni majapidamine tarbis tavapärase ajaga võrreldes kümneid kordi enam vett.