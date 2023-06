Piltuudis ⟩ Rüütli tänav vajab pärast remonti taas pesu

Mai viimasel nädalal oli näha, et värske vuugikiht kattis remonditud tänavat. Et tööde valmimiseks oli aega mai lõpuni, sai ehitaja seda veel korrastada. Et tol korral oli vuugisegi värske, ei saanud sillutist survepesuriga üle pesta.

Tartu teedeteenistuse juht Oleg Lužetski sõnas, et mõni nädal pärast tööde valmimist pesi töövõtja tänavasillutise üle. Ta selgitas, et vajadusel tuleb see taas üle pesta. «Jälgime seda objekti, ilmselt on vaja lasta see veel kord üle pesta, esimese pesuga sai suurem osa vuugisegu maha pestud, aga veidi on veel vaja korrastada, seega tellime seal ilmselt uue pesu,» ütles Lužetski.