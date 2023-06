Galerii ⟩ «Rukkilille» mälestusmärk kattus leinapäeval lillede ja küünaldega

«Meile on vaja neid ühiseid hetki, mil mõtleme meie ajaloo traagilistele keerdkäikudele. Just nendest hetkedest leiame ühise jõu selg sirgeks lüüa ja öelda: me ei lase sel enam kunagi korduda,» ütles Tartu linnapea. «Elu jaoks tuleb valvel olla ka rahuajal, me ei saa lubada ükskõiksust, sest ajalugu näitab, et ükskõiksuses hävinevad riigid, rahvad ja kodulood,» sõnas Urmas Klaas oma kõnes.