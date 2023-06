Tartu medali saab kuus silmapaistvat tartlast

«Tartu linna päeval tunnustame silmapaistvaid tartlasi, kes pühendunult oma erialal töötades on jätnud jälje meie linna arengusse väga erinevates valdkondades,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Ristikheina lasteaia direktor Margot Fjuk on suurte kogemustega innovaatiline lasteaiajuht, kelle aastakümnetepikkune panus Tartu haridusellu väärib tunnustust. Ta on loonud Ristikheinast haridusasutuse, kus rakendatakse lapsest lähtuvaid ajakohaseid pedagoogilisi metoodikaid, et luua igale lapsele parim haridustee algus.