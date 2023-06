Verekeskuse laborijuht: verd ei saa kunagi kunstlikult toota

2022. aastal oli Eestis 28 724 doonorit, kes loovutasid üle 50 000 doosi. Kuigi veredoonorite arv on viimastel aastatel olnud langevas trendis, siis eelmisel aastal vähenemine aeglustus. Tervise Arengu Instituudi andmetel kasutati 2022. aastal Eesti haiglates erinevaid verekomponente ligi 15 000 patsiendi ravis, kelle seas oli ka ligi 400 kuni 14-aastast last.

Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse laboriosakonna juhi Ülle Kuusiku sõnul on komponentide eraldamisel mitu eelist. «Esiteks võimaldab see üle kanda just seda, millest hetkel abivajajal puudus on. Näiteks on võimalik kokku panna mitme doonori vereliistakud, et saada raviks vajalik kogus või jagada hoopis ühe doonori punalibled väikesteks doosideks beebidele või alles sündimata lastele. Teiseks võimaldab komponentide eraldamine neid sobivates tingimustes säilitada. Seega võimaldab vere eraldamine kasutada seda palju otstarbekamalt,» selgitas Kuusik.