Siin pole midagi imestada, on ju tartlaste haritustase Eesti keskmisest kõrgem ja loodusteadlaste kontsentratsioon ülisuur.

Kummastav ongi see, et ka heade mõtete linnas, Euroopa kultuuripealinnas vohab looduskultuuritus. Üleilmse keskkonnakriisi ja sagenevate äärmuslike ilmastikuolude tingimustes on oluline koht meie rohealadel, paraku nende pindala Tartus pidevalt väheneb.