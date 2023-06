Kolmnurk kui intrigeeriv kujund

Kunstnik ei tegele seal kõigi nende viimasel ajal moodi läinud poliitilis-sotsiaalsete hoiakute kängitsemisega kunsti sildi alla. Ta tunneb rõõmu puhastest visuaalsetest elementidest, otsitagu seal siis kuke, rebase ja jänese jaapanlike origamimotiivide taga mingit valikulist tähendust või mitte. Lihtne protsess: voldid paberist need armsad loomakesed kokku ja siis lahti voltides leiad, missugused kolmnurksed murdejäljed on paberile jäänud.

Kui aga paber on 2 x 2 meetrise lõuendi suurune, tekib kunstnikul soov need kolmnurgad mingisuguseks struktuuriks värvida. Seda mitte lihtsalt värvi-ise-raamatute stiilis. Igal Evelin Zolotko värvitud pinnal on oma pinge, pintslikiri ja struktuur, mis lisavadki lõuendile vajaliku kompositsioonilise dünaamika või – kui soovite – dramatismi. See on selline puhas klassikaline esteetiline silmailu, mida võib hoolimata naiivsest lihtsusest pikemalt vaatama jääda.