Maksu- ja tolliameti tolliosakonna keeldude ja piirangute talituse arendusspetsialisti Elika Brosmani sõnul kontrollitakse niisuguse seadmega tavaliselt, et riiki ei toodaks kaupa, mida ei või siia tuua, ja vaadatakse sedagi, et Euroopa Liidust ei liiguks välja kaubad, mida on keelatud viia.