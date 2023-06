«Oleme arvestanud, et remont tuleb, kuid töökorralduses see linnale ega linlastele mingisuguseid muudatusi kaasa ei too,» ütles Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson. Renoveerimistööde ajal on avatud nii linnavalitsus, infokeskus kui ka Raekoja apteek.