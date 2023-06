Mõni napp nädal on jäänud juulikuuni, kui jõustub hooldereform. Aastakümneid on reformi oodatud, selle hädavajalikkusestki aru saadud, nüüd siis viimaks saab riik omavalitsustele õla alla pandud. See on riigi suurim panus alates 1995. aastast, mil tollase sotsiaalhoolekandeseadusega pandi omavalitsustele kohustus kanda omainimeste eest hoolt.