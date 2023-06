Veeriku linnaosa elanikuna olen õnnelik, et Viljandi maantee ja Ravila tänava nurgal olev muruplats on siiani olnud täis ehitamata. Talvel suusarajad, koertega jalutamine, jooksjad, rattasõitjad, jalutajad – kõik kasutavad nii selle suure muruplatsi ümber kui selle sees olevaid teid. Ilmselt selliseks see plats muidugi päris ei jää.