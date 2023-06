Pikal tänaval valminud Rare Apartmentsi neljakorruselises üürimajas on üle saja külaliskorteri. Maja omanik on OÜ Rare Kapital, mille juhatusse kuuluvad Raul Joonasson (vasakul) ja Reiko Kallion (paremal). Maja sisustas sisekujundaja Kristi Kass (vasakult teine) ning tegevjuht Sigrit Tamme hoolitseb, et majas kõik korras püsiks.

Foto: Margus Ansu