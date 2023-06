Tartus tuli kasutusele uus viidasüsteem

Uue süsteemi moodustavad viidad alates suurest valgustatud linnakaardist kuni väiksemate tänavanurgal paiknevate suunajateni. Sel aastal on paigaldatud keskmise suurusega tulpasid, kuhu on kantud nii Tartu kaart kui mõned põnevad lood lähiümbruse kohta.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles, et viidasüsteemi rajamise idee tugineb Tartu lühikeste vahemaade linna kontseptsioonile. «Hea ja kättesaadava linna oluline osa on linnaruumi loetavus ja just seda rajatav süsteem ka parandab. Lisaks suuna andmisele saab suurte ja keskmiste viitade pealt lugeda ka giidiinfot, mis avab kohaspetsiifilisi lugusid Tartust,» ütles Arjus.