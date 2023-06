GALERII ⟩ Politsei sulges jalakäijatele ohtlikuks muutunud Inglisilla

Murelik tartlane andis pühapäeva õhtul häirekeskusele teada, et Inglisillal on osa lauaotsi lahti, püsti ning mädanenud. «Kiireks ohu tõrjumiseks pani politsei mõlemale sillaotsale ajutiselt ette politseilindid, et inimesed sillale ei läheks ja seal end ohtu ei seaks,» selgitas politsei pressiesindaja Ragne Keisk.