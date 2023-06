Veiki Ojaperv: vanakurat nimega hasartmängureklaam

Ometi on hasartmängureklaamid kõikjal. Autorallist kuni jalgpallini, internetist telerini, Eurovisioonist arvutimängudeni. Või näiteks fakt, et Eesti suurim spordi- ja kontserdihall on Unibet Arena. Spordisõbrad teavad peaaegu alati eelseisva võistluse koefitsiente, kuna need on absoluutselt kõikjal. Kui ka ise koefitsientide leidmiseks vaeva ei näe, võib kindel olla, et panustamise tingimusi tuletab spordikommentaator ikkagi meelde. Täpselt samamoodi tulevad need jutuks Eurovisiooni lauluvõistluse ajal.