Tartu on tuleval aastal Euroopa kultuuripealinn, selle pürgimuse otsustas volikogu pea kuus aastat tagasi. Kultuuripealinna kunstiline tee on ellujäämise kunstid. Idee väljatöötajate kohaselt on ellujäämise kunstid Tartu tulevikunägemus, mis väärtustab senisest enam loodust inimsuses, inimsust kunstides, kunste Euroopas ja Euroopat maailmas. Kultuuripealinna protsess on Tartule ja Lõuna-Eestile oluline, sest nii kunstid, haridus kui ettevõtlus peavad julgema esitada suuri inimlikke küsimusi, mis ei kao maailmast kuhugi.