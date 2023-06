Tartu liikluskorralduse peaspetsialisti Peep Marguse sõnul on Tartu esimene linn Eestis, kuhu säärased märgid paigaldati. Teele kuvatav märk annab liiklejatele infot liikluskorralduse kohta ka hämaral ajal. Selleks, et märk teele kuvada, paigaldatakse valgusallikas fooriposti külge, rattaraja kohale.

Esimene märk sai paika Puiestee ja Roosi tänava ristile, Marguse sõnul paigaldatakse neid veel kolm, kõik Puiestee tänava kanti. Kuna märgid on Eestis ainulaadsed, on tegu katseprojektiga, et välja selgitada, kuidas need toimivad ja omaks võetakse.