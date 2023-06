Veerikul muutub ajutiselt liikluskorraldus

Kuna ristmik suletakse kõigile liiklejatele on sellest mõjutatud ka liinibussid. Marsuut muutub liinidel 2 ja 10. Ajutine liikluskorraldus kehtib 22.juunini, aga tööd kestavad ristmikul veel suve keskpaigani.

Ringristmiku sisediameetriks on kavandatud 12,5 meetrit, kokku mahuvad ringile ära kaks sõidurada. «Selles osas jääb üldpilt praegusega võrreldes üsna sarnaseks,» kommenteeris Tartu linnavalitsuse tee-ehituse projektijuht Rain Kesperi.

Remonditakse ka jalgratta- ja jalgteede katted, ühtlasi märgistatakse teekate, et ratturid ja jalakäijad oleksid eraldatud. «Selleks on koostatud liiklusskeemid – kõigi peale on mõeldud,» lubas Kesperi.