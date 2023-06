Tartu 2024 loovjuht Kati Torp sõnas, et vaba ja hooliva ühiskonna eest seismine, kus kõigil on hea ja turvaline elada, on Euroopa identiteedi lahutamatu osa. «Võrdne kohtlemine on kultuuripealinnale Euroopa väärtuste kandjana põhimõttelise tähtsusega,» rääkis Kati Torp.