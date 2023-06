Pildid ⟩ Loodusmaja elas enne suurt sünnipäevapidu üle kliimakatastroofi

Tartu loodusmaja uuenduslik ja moodne hoone valmis kümme aastat tagasi. Maja on igati energiasäästlik, ka näiteks kastmiseks kasutakse katuselt kokku kogutud vihma- ja lumesulamisvett. Majas on efektiivne ventilatsioonisüsteem, talveaia luuke avab automaatika. Paar nädalat tagasi sai aga loodusmaja kollektiiv halva kogemuse, mil sai selgeks, et tehnika peale ei või kunagi kindel olla.