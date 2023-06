Galerii ⟩ Kolga tsiklitalli haruldused said laadapäevaks üles rivistatud

Wana-Kolga tsiklitalli president Jaan Sild on laata korraldanud juba aastaid. «Peast täpselt ei mäleta, aga vist viisteist korda on seda küll peetud,» sõnas Sild. Algul korraldas ta laata vaid korra aastas suve alguses, kuid kauplejate tungival nõudmisel toimub Kolga laat ka septembris. «Hea, et on veel huvilisi, kes viitsivad vanavara kauplemisega tegeleda, ikka tekib kuskilt kuurileide, parematele jahimaadele läinud majaomanike vara tuleb kusagilt välja, parem on, kui see kraam jõuab laadale, mitte vanaraua hunnikusse,» rääkis Sild.