Juba ajalooliselt on looduse väärtustamine käinud käsikäes pärimuskultuuriga, mistap on kirjanikud ja muusikud lindudest, nende olekust ja eluviisist rohkelt inspiratsiooni ammutanud. Ka tänapäeval on oluline sillata loodushoidu ja looduse mitmekesisuse väärtustamist tänapäevaste kunstivormide, stiilide ja loomepraktikatega.