EKRE küsib: kas mõni heteropaaride üritus Tartu 2024 raames ka tuleb?

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on ülikoolilinna ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste suurim valdkondadevaheline koostööprojekt. Selleks valmistumine on kestnud juba mitu aastat, et tulevast aastast kujuneks kõrghetk, mis hõlmab vähemalt neli aastat ettevalmistatud kultuuri-, kunsti-, haridus- ja turundusprogrammi.