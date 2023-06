GALERII ⟩ Metecil valmib mõne kuu pärast teinegi tehas

«Kui kolisime Ringteele, arvasin, et meie töö on tehtud – seal oli meie käsutuses kolm ja pool hektarit,» ütles uue tehase nurgakivi paneku eel Meteci juht Toomas Lepp. «Aga läks nagu ikka, oleme viimased kolm aastat töötanud ruumikitsikuses.»

Naljaga pooleks lisas ta, et kuna Tartu linn ei lubanud ettevõttel Ringtee kompleksi juurde telke püstita ja parklaid rajada, ei jäänudki muud üle, kui ehitada uus tehas maale. «Linn on ju täis saanud. Aga siin on hea koht logistiliselt ja ka edaspidiseks laienemiseks on ruumi,» sõnas Toomas Lepp.

Kuhu tuleb peakontor?

Ikka naljaga pooleks jätkas ta, et Tõrvandisse tehase rajamisel on teinegi põhjus. «Töötame nüüd kahes omavalitsuses, Tartu linnas ja Kambja vallas,» selgitas Toomas Lepp. «Nii ei saa kumbki omavalitsus liiga mugavaks minna. Meie peakorter on veel Tartus, aga siiagi tulevad ilusad kontoriruumid, võime ka Tõrvandisse kolida. Lugupeetud omavalitsuste juhid, pingutage nüüd, et meie peakontor koliks või ei koliks.»

Kambja vallavanem Illari Lään märkis, et kuigi Kambja vald on tuntud just elamuehituse poolest, kinnitavad seal üha enam kanda ka ettevõtted. «Siinsamas kõrval laieneb praegu Respo,» tõi ta näite.