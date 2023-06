Psüühilise erivajadusega inimeste kortermaja Kase 6 avati pidulikult

ASi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno sõnul valmisid esimesed perekülad 2012. aastal, esimene kortermaja sai valmis 2018. aasta juunis. «Oleme nende aastate jooksul näinud, kui palju muudab psüühilise erivajadusega inimese elu kogukonnas,» rääkis ta. «Meil on elanikke, kes suures hooldekodus olid suure abivajadusega, kuna neil ei olnud tingimusi, et oma oskusi arendada. Nüüd teeb sama inimene ise süüa, hoolitseb kodu eest, käib kogukonnas ning räägib uhkusega, et see on nüüd päris tema kodu.»

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd on kindel, et iga inimene tahab elada kodus, mitte hooldekodus. «Keegi ei taha elada pead-jalad koos viie või kaheksa inimesega, nagu kümme-viistest aastat tagasi. Lõime elanikele kodud, kus on piisavat isiklikku ruumi ja tähelepanu, võimalus olla hoitud ja elada kogukonnas tegusat elu,» sõnas Mänd. «Selleks sulgesime 17 suurt vana tüüpi hoolekandeasutust ning ehitasime kogukondadesse 60 peremaja, 28 kortermaja ja seitse eramut, lisaks ostsime 79 korterit.»

Pidulikult avamiselt ei puudunud ka kingid ja kaunid lilleõied. Foto: AS Hoolekandeteenused

Liina Lanno sõnul on majad valmis, kuid ees ootab järgmine töö. «Paljud meie elanikud ei ole harjunud kogukonnas liikuma, neid on varem tõrjutud ning nad ei oska unistada ega oma tugevaid külgi näha. Uude majja kolides on tavaliselt nende ainus soov üksi toas elada, mis ei peaks olema täiskasvanud inimese suur unistus, vaid tavaline asi,» rääkis Lanno. «See võib võtta pikalt aega ja meie tööpere toetust, et neil tekiks samasugused rollid ja soovid, nagu meil kõigil – käia tööl, tegeleda kogukonnas hobidega, õppida, suhelda sõpradega.»