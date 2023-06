KAS NÄGID PEALT? ⟩ Ratturile autoga ette keeranud juht lahkus sündmuskohalt

Mairo Orav teatas, et täna paar minutit enne kella 11 juhtus avarii Narva mäel, kui musta värvi sedaankerega auto ei veendunud hoovist välja sõites, et kedagi kõnniteel ei ole ja sõitis jalgratturile ette. «Minu laps, juba 17 ja mehe mõõdus, aga ikkagi minu laps, sõitis just mööda kõnniteed mäest alla. Tulemuseks oli kokkupõrge ratta ja auto vahel, laps lendas üle kapoti ja ratas paiskus autoteele,» kirjeldas Orav.