Linnujämmil astuvad üles linnud, muusikud ja sõnakunstnikud

Juba ajalooliselt on looduse väärtustamine käinud käsikäes pärimuskultuuriga – kirjanikud ja muusikud on lindudest, nende olekust ja eluviisist rohkelt inspiratsiooni ammutanud. Ka tänapäeval on oluline sillata loodushoidu ja looduse mitmekesisuse väärtustamist kaasaegsete kunstivormide, stiilide ja loomepraktikatega.

«Mul on hea meel, et mind linnujämmile kutsuti, sest see annab loa või ehk põhjenduse teha midagi, mida ma ammu olen tahtnud teha – kasutada (kohati eksessiivselt) linnuhääli erinevate rütmide ja helimaastike loomiseks, mille vahele põimin ka parmupille ja süntesaatoreid,» rääkis üks muusikutest Meisterjaan. «Plaanis on lindudelt häälte näpsamine ja nende struktureerimine, mis esialgu lõhub selle kaootilise ilu, mis linnulaulu nii nauditavaks teeb, ning siis katsun liikuda sinnasuunas, et see struktureeritud loodus jälle kuidagi nauditavaks teha.»