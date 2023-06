Rattavarguste arv kolmekordistus Tartus paari aastaga

Näiteks Tartus on viimastel aastatel olnud rohkem rattavarguseid kui varasematel aastatel – kui mullu registreeris politsei aasta esimese viie kuuga 26 jalgrattavargust, siis tänavu sama ajaga on neid kolmandiku võrra rohkem. Viimase kahe aastaga on registreeritud jalgrattavarguste arv Tartus aga enam kui kolmekordistunud – kui 2020. aastal registreeriti 52 vargust, siis mullu 177.