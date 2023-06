Nädalavahetusel Tartus uppunud välismaalane oli Eestis missioonil viibinud liitlassõdur

Suurbritannia armee 3. pataljoni The Rifles 24-aastane sõdur hukkus Eestis, siia oli ta saabunud operatsiooni CABRIT raames. Saatuslikul ööl oli ta aga teenistusülesannetest prii ja veetis vaba aega. Et surma asjaolud vajavad uurimist, ei ole Suurbritannia saatkonna, sõjaväe ja kaitseministeeriumi ametikandjad pidanud võimalikuks traagilist sündmust täpsemalt kommenteerida. Küll aga on nad kinnitanud, et lahkunu lähedasi on teavitatud.