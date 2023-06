Galerii ⟩ Lagunevat ja vaikset laululava ootab sügisel väike remont

Kuid ta on siiski tuleviku suhtes optimistlik, sest näiteks Tallinna laululava sai ühispingutusena ikkagi korda tehtud. «See eeldaks kõigepealt tehtavate tööde kaardistamist, ideekonkurssi, detailplaneeringut ja nii edasi. Mõtet kogu ala korrastamisest me maha matnud ei ole,» märkis Lill.

Suvel vaikne

Lisaks teisipäeval peetud võimlemispeole on laululaval sel suvel praeguse seisuga plaanis vaid neli suurt kontserti. «Siiski ei tähenda see seda, et laululava tähtsus linna jaoks kuidagi vähenenud oleks või me sellele enam tähelepanu ei pööraks,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Põhjuseid, miks laululava kontserdipaigana ei eelistada, on linnapea sõnul mitmeid. Esiteks on laululava ala küllaltki suur, mis eeldab ka suuremat üritust. Lisaks on Klaasi hinnangul kontserdikorraldajad hakanud otsima järjest eksklusiivsemaid ja huvitavamaid paiku ning Tartu laululaval on paljud artistid juba üles astunud.

Linna pikaajalistes plaanides on siiski huvi suurendamine lauluväljaku ja seda ümbritseva spordi- ja puhkepargi vastu. Nii näiteks valmis spordipargis hiljuti pumptrack, välja hõigati ka kõrvaloleva rulapargi korrastamine. Lähiajal valmib seal Eesti üks uhkemaid välijõusaale. «Ka spordipargi arendamine on üks osa lauluväljaku strateegiast, mis pikemas perspektiivis võiks korraldajate huvi lauluväljaku vastu kasvatada,» märkis linnapea.

Ta jätkas, et lauluväljaku järkjärgulise remontimise ja arendamise eskiis ja visioon on olemas, kuid ühe sõrmenipsuga kõiki miljonitesse ulatuvaid töid seal ära ei tee. «Viimaste aastate raha on läinud sporditaristu parandamisele, kuid aeg jõuab ka lauluväljaku endani,» sõnas Klaas.