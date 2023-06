Rannailm jõudis kohale, kuid suplusvesi püsib veel karge

Lootus püsib uuel nädalal, mil esialgse prognoosi järgi võiksid õhutemperatuurid kerkida isegi 25 kraadist kõrgemale. Et veel selle nädala lõpul on paiguti maapinnal öökülmaoht, võib arvata, et ka suplusvee soojenemine võtab seetõttu aega.