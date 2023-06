Teisipäeval pöördus politseisse Jõgevamaa elanik, kes soovis Facebook Marketplace’ist osta tõukeratast. Ta tasus tõukeratta eest küsitud summa, aga ei ole siiani tõukeratast saanud ning müüja ei vasta enam sõnumitele. Kelmusega tekitatud kahju on 222 eurot.

Politsei sai teate, et Tartus Kalda teel asuva maja korterist on varastatud ehteid. Vargusega tekitatud kahju on 1150 eurot.