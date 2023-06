Sukelduja Janek Press: inimese tapab paanika

Janek Press on koopasukeldumise instruktor, korraldanud safareid nii vee all kui ka vee peal. Uurinud laevavrakke ja nautinud veealust loodust. Ning otsinud uppunuid, et anda lähedastele tagasi rahu.

Emajõe vasakkalda terrassidelt üle jõe paistavad Dorpat ja Pegasus. Rahu sild jääb allakaarduvate pajuokste varju. AS Milrem Roboticsi tarkvaraarendaja Janek Press (41)ütleb, et hingelt on ta insener, kelle hobi on sukeldumine. See tasakaalustab tööpäevi monitori taga.