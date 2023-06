Tartu linnavolinik ja riigikogulane Tanel Tein leiab (TPM, 2.6), et ohtlike jäätmete käitluskeskuse laiendamine tuleks eriplaneeringu abil saata võimalikult kaugesse tulevikku ning võimalikult kaugele ka Tartust. Tõsiasi on aga see, et isegi linnavoliniku maja remondist üle jäänud värv on ohtlik jääde ning riigikogulase muruniiduki vana õli ei erine tubli Ihaste elaniku niiduki omast. Ohtlikud jäätmed tuleb käidelda, kasutades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat.