Kell 19 etendub Artur Alliksaarele, tartlastele ja koolikaaslastele pühendatud lavastus «Fragment lauakõnest totruse juubelidineel, mis korraldati siis, kui selgus, et peiesid pidada on veel vara», mille lavastajaks on Treffneri kooli õpetaja Anett Pillmann.