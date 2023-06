Tartumaal kaotasid inimesed ööpäevaga kelmidele üle 16 000 euro

Esmaspäeval pöördus politseisse 64-aastane mees, kes oli saanud telefonikõne, kus väideti, et tema pangakonto on ohus ja seda on vaja kindlustada. Mees suunati panka logima ja ta täitis helistaja korraldusi. Hiljem sai mees aru, et on langenud kelmuse ohvriks. Kelmuse tõttu kaotas ta 10 000 eurot.