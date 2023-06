Kunnar Karu (41), kuidas ja kust sai teie jaoks mägironimine alguse?

Minu jaoks on mägironimine 20 aastat kestnud hobi. Enne seda olin ekstreemsportlane, sõitsin rattaga mäest alla, sõitsin mäesuuskadega ja rulluisutasin trikipargis. Mingil hetkel said hobid kokku ja sealt on nüüd jäänud fookus matkamisele, mägironimisele ja mäesuusatamisele.