Etenduses osalemine viib vaatajad üllatavatesse kohtadesse Ülejõel

Kolmandat suve on näitleja ja lavastaja Jaanika Tammaru tõmmanud endaga kaasa «Läbi linna» jalutuskäikudeks ehk rännakuteks kolleege, vabatahtlikke näitlemishuvilisi ja publikut, et viia nad Tartu nurgatagustesse, kuhu muidu tavaliselt ei satu. Seekord on mängupiirkond Ülejõe, eelmisel suvel oli Supilinn ja tunamullu Karlova. Rännaketenduste teksti põhi on kokku korjatud kohalikelt elanikelt.