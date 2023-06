Indrek Kuusk: valitsus jätab omavalitsused endiselt vaeslapse ossa

Valitsuse soov oli suurendada omavalitsuste osa residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist laekuvast tulumaksust ning vähendada omavalitsuste osa töötasust ja muust maksustatavast tulust laekuvast tulumaksust. Muudatus oleks riigieelarve kontekstis nullsummamäng: omavalitsused midagi juurde ei saa, vaid muudatus jagab nende vahel raha ümber. Sellise muudatusega võidaksid 64 omavalitsust, kes on suhteliselt vaesemad, ja kaotaksid 14 suhteliselt rikkamat, Vormsi vald jääb nulli. Tartu on kaotajate seas.

Pealtnäha on tegemist õiglase Robin Hoodi stiilis plaaniga: võtta rikkamatelt ja anda vaesematele. Seetõttu ongi Tartu saanud etteheiteid, et ei olda üldise hüvangu nimel valmis natukesest oma tuludest loobuma. Leian, et kui asi oleks nii lihtne, siis oleks Tartul tõesti mõistlik suuremeelsust üles näidata ja see ajutine rahakaotus alla neelata. Peamine põhjus valitsuse eelnõu suhtes skeptiline olekuks peitub aga hoopis mujal kui oma rahakoti kaitsmises. Probleem on omavalitsuste rahastamises üldiselt.