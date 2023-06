Terves kehas terve vaim – see on lausejupp, millega vanem põlvkond puutus väga tihti kokku avalikus ruumis, kui veel noor oli. Aga sama aktuaalne on see ka tänapäeval. Võib-olla veel rohkemgi. Inimese eluiga pikeneb ning keha ja vaimu tasakaal pika aja jooksul on tõusmas veel tõsisemalt päevakorrale, kui oli seda varem. Ärme unusta ka pensioniea tõusutrendi.