Emajõkke uppunu leidsid vabatahtlikud sukeldujad, usaldades oma vaistu

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keiski sõnul on noore mehe surnukeha saadetud kohtuarstlikule lahangule, kus selgub täpne surma põhjus ja ka tema muu tervislik seisund, et kas ta oli kaine või joobes. «Tegu oli Suurbritannia elanikuga. Juhtunu muud asjaolud on selgitamisel,» ütles Ragne Keisk.