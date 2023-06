Tartu abilinnapea kandidaat on Meelis Leidt

Kokk selgitas, et erakond vaagis pärast senise abilinnapea Priit Humala tagasiastumist mitut kandidaati. Erakonna Tartu piirkonna juhatus koguneb teemat arutama veel täna õhtul. Tartu volikogus on kavas uus abilinnapea ametisse kinnitada sel neljapäeval, selline punkt on päevakorra projekti kantud.