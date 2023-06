Alates tänasest, 5. juunist on teelõik suletud kuni jaanipäevani. Ümbersõiduna on võimalik kasutada Nurme tn – Kruusamäe tn. Liinibussidele säilib läbipääs mõlemal suunal. Vahi tänaval jaanipäevaga teetööd siiski ei lõpe, sest teekatendi taastamine ja sellega seotud liiklusmuudatused on planeeritud juuli algusesse.