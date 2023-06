Täna on Eesti lipu päev! Hommikul rongkäik Otepääl, pidu peetakse ka ERMis

«Eesti lipu hällina on Otepää seisnud alati selle eest, et sinimustvalge lugu meie vallas eriliselt kõlaks. Kutsun kõiki üles 4. juunil, Eesti lipu päeval, heiskama sinimustvalget lippu ja asetama seda oma kodus või töökohal aukohale,» ütles Otepää vallavanem Jaanus Barkala. «Vaatame seda lippu, oleme uhked ning mõtleme oma kangelastele, kes selle lipu all on võidelnud kätte meile vabaduse.»