Milline sild avati Tartus täna 30 aastat tagasi? Vaata ja võrdle!

Valdo Praust kirjutab, et tegu oli Tartu vanima, keskaegse või isegi muinasaegse sillakohaga, kus 1926. aastal valmis varasema puusilla asemel raudbetoonsild. See lasid õhku taganevad bolševikud 1941. aasta suvel. Saksa ajal 1943. aasta algul taastati see liikluseks. 1944. aastal lasti sild uuesti ja põhjalikumalt õhku, nii et taastada polnud seal midagi.