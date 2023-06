Jääaja keskuse uue näituse peategelased on jää ja maastik, autor kunstnik Britta Benno

Britta Benno isikunäituse peategelasteks on jää ja maastik ning kunstnik mängib vormide ja joonega. Autori joonistuskeel laieneb näitusel mitmekihiliseks maastikuabstraktsiooniks. Pisut ulmelises ruumis on välja pandud hiiglaslikud maalid, graafilised lehed ja videod.

Näitus täiendab Jääaja keskuse nn tulevikukorrust, mis keskendub kliimamuutustele ja inimese tegevuse keskkonnamõjule. Ehkki sama nimega näitus on üleval olnud nii Tallinna loomaaias, kui Viljandi Rüki galeriis, siis Jääaja keskuse jaoks on kunstnik loomud uued maalid .

Ka on ammutanud kunstnik inspiratsiooni Jääaja keskuse keskkonnateemade väljapanekust. Kunstnik käsitleb maastikku kui elusolendit, mis liigub, muudab oma kuju ja värvi. Kunstiõppejõuna Eesti Kunstiakadeemias rõhutab Benno oma töödes just kunstniku vastutust.

Loodushariduskeskuse jaoks on oluline viidata ka sellele et viimastel aastatel on hüppeliselt kiirenenud jääväljade sulamine. Maa on muutumas ja see on suur ohumärk.