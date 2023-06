GALERII ⟩ Laupäeva ööl Emajõkke vajunud inimest ei ole leitud. Kadunud on üks välismaalane, keda sõbrad otsivad

«Linnakaamerate ja piirkonnas paiknevate asutuste kaamerasalvestusi läbi töötades tuvastasime, et täna öösel kell 3.40 ajal liikus Emajõkke vajunud mees Rahu silla all jalakäijate tunneli juures, laskis sealt end ühel hetkel metallpiirdest vee kohale rippu ning kukkus vette,» kirjeldas ta. «Seejärel oli näha, kuidas mees püüab ujuda Tasku keskuse suunas, kui Atlantise poolt tuleb kaater, millelt visatakse talle päästerõngas. Paraku päästerõngas meheni ei ulatu, mispeale püüab kaatril viibinud seltskond mehele lähemale liikuda. Kui kaater mehele lähemale jõuab, vajub mees vee alla ja rohkem veepinnal liikumist näha ei ole.»

Steven Kaio sõnul andsid pealtnägijad juhtunust kohe teada häirekeskusele ning pinnaltpäästjad alustasid inimese otsinguga jõel piirkonnas, kus meest viimati nähti, kuid paraku see tulemust ei toonud. «Praegu otsivad meest jõelt politseikaatri ja sonariga Mustvee kordoni piirivalvurid ning kaasatud on vabatahtlikud,» ütles ta.

Uppunud mehe isik on aga jätkuvalt tuvastamata, kuid on kahtlus, et tegu võib olla välismaalasega, kes jäi täna öösel Tartu linnas kadunuks.