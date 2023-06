Tartu üks sarivaras annab kõvasti tööd nii turvafirmale kui ka politseile

Tema arvates on lahenduseks rohkemate sotsiaaltöötajate koolitamine ja töölevõtmine, sest see on vähem kulukas kui politseinike või turvatöötajate sedalaadi probleemidega koormamine.



«Ilmselt saab parandada ka asutustevahelist infovahetust ja koostööd,» märkis Aia. «Esimene samm on aga probleemi laiem teadvustamine. Kuna meil on nii riigis kui ka erasektoris korrakaitse valdkonnas inimesi pigem puudu, peaks mõistliku ja kulutõhusa tööjaotuse leidmine olema ühine prioriteet.»



Söövad poes kõhugi täis



Ülikoolilinnas on mõned sellised inimesed, kes annavad politseile sarivargustega palju tööd, tõdes Tartu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Timo Reinthal.



«Peamiselt varastavad nad kauplustest toidu- ja joogipoolist ning kahjud on väga väikesed,» ütles ta. «Harvad ei ole aga ka need juhtumid, kui nad kohe poes kõhu täis söövad ja selle eest mõistagi maksmata jätavad.»



Politsei on need inimesed turvatöötajate abil enamasti tabanud ning nende suhtes on alustatud menetlust. «Terviseseisundi hindamiseks oleme neid toimetanud ka raviasutusse,» lisas Reinthal.