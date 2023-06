GALERII ⟩ Räppar Eik: See oli rets, ma karjusin oma hääle ära!

Eilsest esinemisest on teinud vaimustavaid pilte Andrus Liivamägi ja neilt saab tagantjärelegi tajuda Toomkiriku varemete vahel olnud õhustikku.

Mida toob festival Risti Rästi huvilisele 3. juunil

Terve päev @Toomemäe ala, Päkapikkude linnus

11–17 @TÜ muuseum

«Warhammer 40k»

«Avatar: Legends RPG»

«Kadunud planeet»

Laupäeval saavad kõik huvilised Tartu ülikooli muuseumi ajutiste näituste saalis mängida Adeptus Estonicuse kogukonna liikmetega mängu «Warhammer 40k». Visuaalset elamust pakub üles seatud näidislahing rivaalitsevate armeede vahel. Lisalaual saavad huvilised proovida väiksemal skaalal mängu «Warhammer: Kill Team». Samuti toimub rollimäng «Avatar: Legends RPG», mille tegevus ja maailm on inspireeritud samanimelisest telesarjast ja lauarollimängust «Kadunud planeet», kus proovitakse põgeneda tundmatult planeedilt.

11–22 @Toomemäe ala

D&D «Fiery Firmament»

Ajalooline mõõgavõitlus «Tuline taevavõlv»

«Toomemäe troonipärija»

Tartu tähetornis saab mängida mängu D&D «Fiery Firmament», mis on inpireeritud astronoomiast, 17. sajandist, alkeemiast ja kosmilisest müsteeriumist. Mängijad kehastavad fanaasiamaailma astronoome, kes astuvad vastu kosmilisele müsteeriumile. Mõõgavõitlusselts tutvustab huvilistele idastiilis võitlust ning julgemad saavad seda ka ise proovida mõõgavõitluses «Tuline taevavõlv» ja «Toomemäe troonipärija».

12–15.30 @toomkiriku varemed

Eesti lauarollimängukommuun KVEST tutvustab, mis mäng on «Dungeons and Dragons». Algajad saavad osaleda oma esimestes rollimängudes juhendajate käe all.

16–18.30 @Pirogovi park

Tänavamäng «Do it yourself»

Pirogovi pargis saab katsetada uut tänavamängu «Do it yourself». Mängu eesmärk on leida parim strateegia, et osta kokku Tartu linna maad.

18.00 @toomkiriku varemed

Kastist välja raames kerkib Toomemäele «Oskuste aasta» puhul meistrite telk.

21.00 @toomkiriku varemed

Kastist välja raames esinevad Risti Rästi laval Benakanister, Meisterjaan, Kaw. Õhtu lõpetavad DJ-duo Suur Raulito & Väike Markuuzo.

Allikas: SA Tartu 2024